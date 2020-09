Nach der außergewöhnlichen Trockenheit in den Jahren 2018 und 2019 ist auch in diesem Jahr durch die Auswirkungen einer erheblichen Frühjahrstrockenheit vor allem im Norden Bayerns bei einigen landwirtschaftlichen Betrieben eine Futterknappheit entstanden. Deswegen wurde die Futternutzung des Aufwuchses zu den beantragten ökologischen Vorrangflächen mit Zwischenfrüchten bzw. Untersaaten in den fränkischen Regierungsbezirken und somit auch in den Landkreisen Kulmbach und Kronach freigegeben. Eine Abgabe zur Futternutzung im Rahmen der Nachbarschaftshilfe ist auch möglich. Die Verwertung des Aufwuchses in Biogasanlagen ist dagegen nicht erlaubt. Alle weiteren Auflagen zum Anbau der ÖVF-Zwischenfrüchte bzw. Untersaaten müssen weiterhin eingehalten werden. Eine Meldung oder Antragstellung beim Amt ist nicht erforderlich. Weitere Fragen beantwortet die Förderabteilung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach. red