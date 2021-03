Passanten meldeten der Polizei am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, dass ein Mann vor der Erlöserkirche in der Prinzregentenstraße randaliere. Er versuchte sich offenbar Zugang zu der verschlossenen Kirche zu schaffen, in dem er immer wieder gegen die Tür trat. Beim Eintreffen der Streifen saß der Mann dann ruhig auf einer Bank vor der Kirche. Er räumte ein, dass er in die Kirche wollte, bestritt aber die Tritte gegen die Türe. Da an der Tür jedoch noch seine Schuhabdrücke sichtbar waren und ein aufmerksamer Passant den Randalierer gefilmt hatte, konnte sich der 37-jährige Mann nicht herausreden. Aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung erteilten die Polizisten einen Platzverweis, den er befolgte. Ob ein Schaden an der Tür entstanden ist, konnte noch nicht abgeklärt werden. Auf den 37-Jährigen kommt aber zumindest eine Anzeige wegen versuchter Sachbeschädigung zu. pol