Nach sorgfältigen Analysen und Kontrollen sind keine Auffälligkeiten und Beeinträchtigungen des Trinkwassers im Bereich Himmelkron/Lanzendorf/Gössenreuth festgestellt worden. Das staatliche Gesundheitsamt Kulmbach hat daher das Trinkwasser zur allgemeinen Nutzung wieder freigegeben. Trotz sorgfältiger Spülung des Rohrnetzes im betroffenen Gebiet kann an einigen Entnahmestellen noch gesundheitsgefährdendes Restwasser in den Leitungen sein. Darum sollte man das Leitungswasser so lange laufen lassen, bis es kalt, farblos, klar und geruchsneutral aus dem Hahn läuft. Sollten dennoch anhaltende Auffälligkeiten festgestellt werden, sollte man umgehend die Gemeinde informieren. red