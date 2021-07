Auf der Trimburg ist auch im August keine Bewirtung durch die örtlichen Vereine möglich, sie ist nur zur Besichtigung geöffnet. Ob dies dann im September möglich sein wird, wird rechtzeitig mitgeteilt, so die Freunde der Trimburg. Ausschließlich zur Besichtigung ist eine eingeschränkte Öffnung der Trimburg für Besucher jeweils an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 12 bis 16 Uhr möglich. Dafür muss man sich aber anmelden. Das ist vor Ort über die Aufnahme der Kontaktdaten sowie mit nummerierten Eintrittsmarken oder vorab per Mail an freunde@trimburg.com möglich. sek