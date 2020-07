Trickdieb überlistet 81-Jährigen in der Tiefgarage

Unbemerkt gelang es einem Unbekannten am vergangenen Donnerstagvormittag im Inselgebiet, aus dem Geldbeutel eines hilfsbereiten Manns Bargeld zu entwenden. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Mithilfe.

Der Senior fuhr am Donnerstag, 23. Juli, gegen 11.40 Uhr in die Tiefgarage in der Schützenstraße, als ihn im zweiten Untergeschoss ein unbekannter Mann in eine Parklücke lotste.

Anschließend bat der Mann den arglosen Autofahrer, ihm zwei Euro zu wechseln. Dabei griff der Tatverdächtige in den Geldbeutel des 81-Jährigen. Der Senior bemerkte erst viel später, dass ihm der Mann dabei offenbar einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag in Scheinen gestohlen hatte.

Der Tatverdächtige ist circa 55 Jahre alt und geschätzte 1,90 Meter groß. Er hat eine Glatze beziehungswiese seitlich sehr kurze Haare und trug helle Kleidung.

Die Kriminalbeamten fragen: Wer ist insbesondere am 23. Juli in der Tiefgarage in der Schützenstraße von einem Mann in eine Parklücke gelotst und/oder wegen eines Geldwechsels angesprochen worden? Wer kennt einen Mann, auf den die Beschreibung passt? Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter Tel. 0951/9129-491 zu melden. pol