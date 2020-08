Trickbetrug: Neue Masche

Am Freitagvormittag sind bei Bürgern im Raum Schweinfurt wieder vermehrt Anrufe von Betrügern eingegangen, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken. Die Anrufer geben sich als angebliche Verwandte aus, die in Geldnot wären und versuchen, die Geschädigten dazu zu bewegen, hohe Geldbeträge zu übergeben. Neu an der Masche ist nun, dass die Täter die Geschädigten zur Bankfiliale begleiten möchten, schreibt die Polizei. Offenbar um sicherzustellen, dass die Geschädigten das geforderte Geld auch tatsächlich abheben und zuvor keinen Kontakt mit der Polizei aufnehmen. Die Polizei warnt eindringlich davor, an fremde Personen Geld zu übergeben. Auch wenn diese Menschen vorgeben, als Bote von einem angeblichen Verwandten geschickt worden zu sein. Betroffene sollten selbst Kontakt zu ihren Verwandten aufnehmen und bei Unsicherheiten die Polizei anrufen. pol