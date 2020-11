Am Mittwochmorgen hatte ein 23-Jähriger aus Lichtenfels sein blau-silbernes Trekkingrad im Fahrradständer am Bahnhof versperrt abgestellt. In der Nacht musste er feststellen, dass es entwendet worden war. Das Damenrad der Marke Epple hatte einen Zeitwert von etwa 100 Euro. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter Tel. 09571/95200 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.