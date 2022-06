"Türen auf" hieß es am Vatertag für den Begegnungsgarten in Thulba. Das langersehnte Gartenfest durfte nach zweijähriger Pandemiezeit endlich wieder stattfinden und mit vollem Erfolg - wie die neuen Vorstände des Obst- und Gartenbauvereins Steffen Manger und Alexander Leitschuh bestätigten. Viele Besucher, egal ob jung oder alt, genossen sichtlich das liebevolle Ambiente. Mit Weißwurst, Steak und Co. wurden die Besucher kulinarisch verwöhnt und konnten den Abend mit Cocktails ausklingen lassen. Vielleicht darf der Obst- und Gartenbauverein schon bald erneut seine Gäste im Begegnungsgarten empfangen, der Verein freut sich bereits auf nette Begegnungen und Gespräche, heißt es. red