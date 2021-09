Das Angebot "Waldbaden im Staatsbad Bad Kissingen. Entspannung und Achtsamkeit in der Natur" der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH mit Susanne Reuß findet wieder am 12. sowie am 26. Septepmber statt. Als präventive Gesundheitsvorsorge ergänzt Waldbaden das Gesundheitsangebot in Bad Kissingen. Das Waldbaden findet bis Oktober regelmäßig sonntags an folgenden Terminen statt: 12. und 26. September, 17. und 31. Oktober.

Das rund zweistündige Angebot beginnt um 15 Uhr. Treffpunkt ist um 14.45 Uhr an der Tourist-Info Arkadenbau. Gemeinsam geht die Gruppe in den Wald Richtung Ludwigsturm oder Kaskadental, wo das eigentliche Waldbaden beginnt. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl sind Tickets im Vorfeld an der Tourist-Infos Arkadenbau oder online unter

www.badkissingen.de erhältlich. Für Waldbaden sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Es ist für jede Altersgruppe geeignet. Angenehme, locker sitzende und an die Witterung angepasste Kleidung, eine Getränkeflasche und gegebenenfalls eine kleine Matte für den Boden werden empfohlen.

Alle Infos sind unter www.badkissingen.de/waldbaden abrufbar. Weitere Infos über Waldbaden und Susanne Reuß finden sich unter https://coaching-with-nature.de/waldbaden_shinrinyoku/. red/Foto: Christian Schwier