Der Wahlkampfauftakt der CSU-Kreisverbände Coburg Land und Stadt mit Wolfgang Bosbach, MdB a.D., findet am Donnerstag, 29. Juli, statt. Los geht es um 19 Uhr in der Itzgrundhalle. Eine Anmeldung per Mail bis 26. Juli, 12 Uhr, an: coburg@csu-bayern.de oder telefonisch 09561/75031 ist erforderlich. red