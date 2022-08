Nach zweijähriger Corona-Pause findet am 11. September erneut ein E-Mobilitätstag in Eiterfeld statt. Händler und Hersteller präsentieren von 11 bis 18 Uhr die inzwischen bunte Vielfalt der E-Antriebe, heißt es von den Veranstaltern, dem Verein Natur- und Lebensraum Rhön und der Marktgemeinde Eiterfeld. Sie wünschen sich, dass sich möglichst viele E-Mobilisten beteiligen und mit ihren Fahrzeugen vorfahren. Zur besseren Planung des Platzbedarfs bittet die Gemeinde um eine formlose Anmeldung per Mail an: marktgemeinde@eiterfeld.de.

Die Bandbreite in der E-Mobilität reicht inzwischen vom E-Bus über E-Pkw bis hin zu E-Bikes und Akku-Gartengeräten. So werden zum Beispiel beim E-Mobilitätstag in Eiterfeld rund 40 Pkw mit reinem E-Antrieb oder Hybrid gezeigt. Auch Ladetechnik und PV-Anlagen gehören wieder zum Programm der kleinen Messe. Vorträge und Diskussionsveranstaltungen, unter anderem zu Themen wie Wasserstofftechnologie und E-Mobilität, seien ebenfalls geplant, heißt es in einer Pressemitteilung.

Erfahrungen austauschen

Großen Anklang habe bei den letzten E-Mobilitätstagen das Treffen der begeisterten E-Mobilisten mit ihren Fahrzeugen gefunden. Das bunte Stelldichein von teilweise weitgereisten Fahrerinnen und Fahrern kleiner und großer Elektrofahrzeuge habe für einen lebhaften Austausch gesorgt. Den Besucherinnen und Besuchern habe sich damit auch die Chance geboten, direkt mit den teilweise bereits langjährigen Nutzern von E-Mobilen ins Gespräch zu kommen. red