"Wir verlassen das hohe Plateau der aktiv Infizierten - leider nach oben!" So fasste die Leiterin des Fachbereiches Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg, Dr. Susanne Paulmann, gestern das Infektionsgeschehen in der jüngsten Führungsgruppe Ka-tastrophenschutz von Stadt und Landkreis Bamberg zusammen. "Die Lage ist sehr ernst. Die Zahl der Menschen, die mit Corona verstorben sind, ist seit dieser Woche dreistellig."

Stand Donnerstagnachmittag wurden in den drei Kliniken in Stadt und Landkreis Bamberg 15 Corona-Patienten intensivmedizinisch, 48 stationär betreut. Am Montag waren es noch zwölf Intensivpatienten und 30 stationär Behandelte. "Unsere Kliniken sind am Limit", wiederholte der Leiter der Gesundheitsbehörde für Stadt und Landkreis Bamberg, Landrat Johann Kalb, den dringenden Appell, die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen zu beachten.

Lag die Zahl der aktiven Fälle bei der ersten Welle im Frühjahr für einige Tage über 300, so wurde im November durchgehend Werte von mehr als 800 registriert. Die Hoffnung, dass sich die Entwicklung abschwächen werde, erfüllte sich nicht. Mitte Dezember wurden 1000 aktiv Infizierte gemeldet. Inzwischen sind Werte von fast 1200 erreicht.

Diese Entwicklung lässt sich auch an der Zahl der Neuinfektionen pro Kalenderwoche nachzeichnen. In den Kalenderwochen 44 bis 46 überschritt die Zahl der Neuinfektionen jeweils die Zahl 300. In den drei folgenden Wochen wurden Werte von rund 250 erreicht. In der jüngsten vollen Kalenderwoche 50 reichte die Zahl der Neuinfektionen nahe an die 400 heran. red Infizierte pro Kommune

Altendorf 9 Bamberg 597 Baunach 12 Bischberg 25 Breitengüßbach 18 Burgebrach 47 Burgwindheim 11 Buttenheim 17 Ebrach 8 Frensdorf 22 Gerach 3 Gundelsheim 12 Hallstadt 21 Heiligenstadt 28 Hirschaid 52 Kemmern 10 Königsfeld 1 Lauter 2 Lisberg 10 Litzendorf 27 Memmelsdorf 38 Oberhaid 23 Pettstadt 7 Pommersfelden 13 Priesendorf 4 Rattelsdorf 11 Reckendorf 5 Scheßlitz 21 Schlüsselfeld 21 Schönbrunn 5 Stadelhofen 1 Stegaurach 25 Strullendorf 29 Viereth-Trunstadt 4 Walsdorf 7 Wattendorf 0 Zapfendorf 34 Gesamt Stadt/Land 1180 Quelle: Landratsamt Bamberg Stand: 17. Dezember 2020