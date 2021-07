Aus Anlass des fünften Jahrestags des Attentats am Olympia-Einkaufszentrum in München am 22. Juli 2016 hat Ministerpräsident Markus Söder für Donnerstag, 22. Juli, die Trauerbeflaggung aller staatlichen Dienstgebäude in Bayern angeordnet. Die Gemeinden, Landkreise und Bezirke sowie die übrigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts werden gebeten, in gleicher Weise zu verfahren. red