LKR Coburg 19.07.2021

Trauerbeflaggung der Dienstgebäude

Aus Anlass des fünften Jahrestages des Attentats am Olympia-Einkaufszentrum in München am 22. Juli 2016 hat der bayerische Ministerpräsident die Trauerbeflaggung aller staatlichen Dienstgebäude in Bay...