Der frühere Vorsitzende des Altstadtvereins Münnerstadt, Willi Michel, starb überraschend am 7. Oktober im Alter von 69 Jahren. Michel gründete im Oktober 2000 den rund 50 Mitglieder zählenden Altstadtverein mit und war zehn Jahre lang der 1. Vorsitzende, teilt der Altstadtverein in einer Pressemeldung mit. In den 2000er Jahren war Michel, der den Willi-Michel-Betreuungsdienst leitete, auch Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Münnerstadt.

Brunnen und Bänke aufgestellt

In seine Zeit als Vorsitzender des Altstadtvereins fiel unter anderem eine Aktion, bei der leer stehende Schaufenster in der Altstadt vom Verein dekoriert wurden. Darüber hinaus wurden an verschiedenen markanten Punkten in der Altstadt wie vor dem Deutschordensschloss Brunnen gebaut und Steinbänke, unter anderem am Anger, aufgestellt.

Eine der größten städtischen Veranstaltungen hob Willi Michel mit aus der Taufe: den Kunsthandwerkermarkt "Weihnachten im Schloss". Diesen gibt es seit 2003, zuletzt pausierte er wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre lang, in diesem Jahr findet er Ende November wieder statt.

Willi Michel hinterlässt drei Kinder. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung ist am Freitag, 28. Oktober, um 14 Uhr auf dem Münnerstädter Friedhof. red