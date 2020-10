Am Abend des 1. Oktober 2020 kam aus Indien die Nachricht, dass Pater Antonysamy Thomai in Indien im Alter von 50 Jahren gestorben ist. Pater Antonysamy war in den Jahren 2017, 2018 und 2019 zur Urlaubsvertretung in der Pfarreiengemeinschaft Saalekreuz Elfershausen. Als Pater Antonysamy zum ersten Mal in Elfershausen war, musste er zu den Gottesdiensten immer abgeholt werden, da er ja kein eigenes Fahrzeug hatte. 2018 bekam er dann ein Mofa und konnte nun eigenständig zu den Gottesdiensten fahren. Wichtig war ihm auch der Kontakt zu den Gemeindemitgliedern. So war auch bei den Seniorennachmittagen ein gern gesehener Gast. Er wäre auch in diesem Jahr gerne wieder in die Pfarreiengemeinschaft kommen, was aber aufgrund von Corona nicht ging. Wie es in der Mitteilung aus Indien heißt, wird vermutet, dass Pater Antonysamy an einer Covid 19-Infektion gestorben ist, berichtet die Pfarreiengemeinschaft. Die Beisetzung fand bereits am 2. Oktober um 5 Uhr früh statt. red