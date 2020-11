Die Deutsche Johann Strauss Gesellschaft (DJSG) trauert um ihr Ehrenmitglied und langjährigen Vorsitzenden Professor Norbert Linke, der am 10. November im Alter von 87 Jahren in seiner "Villa Arte" in Borken gestorben ist. Der 1933 im niederschlesischen Steinau/Oder geborene Komponist, Musikpädagoge, Musikologe und Handschriftenforscher wurde 1976 auf den Lehrstuhl für Musik an der Mercator-Universität Duisburg (heute: Universität Duisburg-Essen) berufen und verfolgte dort den Forschungsschwerpunkt "Gehobene Unterhaltungsmusik und Johann Strauss". 1985 wurde er Vorsitzender der DJSG. In seiner Amtszeit erfolgte 1990 die Verlegung des Sitzes der DJSG nach Coburg. Obwohl er 1991 aus dem Amt schied, war er energisch bemüht, das Archiv der DJSG, eine Sammlung von Tonträgern, Partituren, Büchern und Notendrucken, von verschiedenen Standorten in Coburg zusammenzuführen. Es befindet sich seit 1994 in der Landesbibliothek. Linke forschte intensiv über Strauss und wie Johann Strauss Vater und Sohn beim Komponieren zusammenarbeiteten. Für seine Verdienste ernannte ihn die DJSG 2013 zum Ehrenmitglied. red