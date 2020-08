Trauer um Künstler Ralf Metzenmacher

Im Alter von 56 Jahren ist unerwartet der bekannte Künstler Ralf Metzenmacher gestorben. Der gebürtige Aachener hat in Bamberg seine Wahlheimat gefunden und arbeitete hier auch in seinem Atelier.

Metzenmacher galt als einer der Pioniere der "Retro-Art" , eine Mischung aus Kunst und Design, und vermischte die Kunst der Stillleben-Malerei aus dem 17. Jahrhundert mit seiner poppig-surrealistischen Art.

Von 1991 bis 2004 war er Designer bei Puma und entwarf Schuhe und Bekleidung im angesagten Retro-Look. Danach war er als freischaffender Künstler tätig. Er gestaltete für die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder, Gründer der Rockband "Fury in the Slaughterhouse", ein Cover mit einer Brille-tragenden Katze - die Brüder komponierten für ihn die passende Musik.

Ralf Metzenmacher widmete sich in den vergangenen Jahren mit Freunden dem Projekt "DenkMal": Dabei porträtierte er bedeutende Menschen der Zeitgeschichte in knalligen Farben - von Nelson Mandela über Mahatma Ghandi oder Martin Luther King bis hin zu den Fußballlegenden Netzer, Weisweiler und Klopp, die er erst im Juli auch in seinem Atelier Am Leinritt öffentlich ausgestellt hat. Ralf Metzenmacher starb am 3. August völlig überraschend nach einer längeren Radtour in Thüringen. red