Trauer um Anna Messingschlager

Viele Freunde und Verwandte nehmen Abschied von Anna Messingschlager aus Mittelehrenbach, die im 91. Lebensjahr verstorben ist. Für Nachbarn und Freunde war sie als "Gogl-Andl" ein Begriff.

Sie hat sich ganz in den Dienst des Nächsten und der Kirche gestellt. Ihr Mann war 23 Jahre Kirchenpfleger, sie arbeitete im Hintergrund mit. Anschließend übernahm sie selbst 18 Jahre den Mesnerdienst und sorgte außerdem dafür, dass die die Filialkirche ordentlich geschmückt war.

Als Mitglied der diözesanen Mesnervereinigung war sie weit über die Grenzen ihrer Heimat bekannt. Sie wirkte als Lektorin bei Andachten und Gottesdiensten. Statistisch gesehen sperrte sie etwa 7000-mal die Filialkirche St. Wendelin in Mittelehrenbach auf, läutete oft schon um 5 Uhr morgens die Glocken, wenn Wallfahrer durch das Dorf zogen. Sie betrachtete dies alles als Ehrendienst.

Vom damaligen Kloster in Forchheim wurde Mittelehrenbach sonntags über viele Jahre betreut. Im Gegenzug lieferte Anna Messingschlager Obst und Kuchen zu den Klosterfesten. Engagiert in der katholischen Kirche, pflegte sie auch die Freundschaft zur evangelischen Nachbargemeinde Kunreuth. Ihre Kindheit war, auch geprägt durch den Zweiten Weltkrieg, nicht einfach. In Mittelehrenbach wuchs sie im Anwesen Alt auf, mit 24 Jahren heiratete sie Georg Messingschlager. Schwere Schicksalsschläge haben sie nicht entmutigt. Zwei Söhne starben frühzeitig, ihr Mann verstarb 1994 im Alter von 73 Jahren. "Sie hat ihr Leid bereitwillig angenommen und dabei ihren tiefen Glauben, ihren bekannten Humor und ihre Zufriedenheit bewahrt", sagt ihre Tochter Margit, die sie bis zur letzten Stunde aufopferungsvoll betreut und das Anwesen mit ihrer Familie übernommen hat.

Als erste Frau der Gemeinde Leutenbach zeichnete sie Bürgermeister Florian Kraft in der zurückliegenden Kommunalperiode mit der goldenen Ehrennadel für ihre besonderen Verdienste aus. gal