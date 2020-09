Bei einem landwirtschaftlichen Unfall in Markt Taschendorf ist am Mittwoch ein 87-Jähriger tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der 87-Jährige gegen 13 Uhr mit einem 18-jährigen Beifahrer auf seinem Traktor unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Traktor ins Rutschen und kippte um. Beide Männer sprangen von dem Gefährt, wobei der Jüngere unverletzt blieb und der Ältere sich so schwer am Kopf verletzte, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen eines Notarztes noch vor Ort starb. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache laufen. Foto: News5/Oßwald