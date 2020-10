Mit fortschreitendem Alter gehen uns täglich rund 100 000 Gehirnzellen verloren. Doch dieser natürliche Abbauprozess lässt sich stoppen: Mit Brain-fit lässt sich die geistige Fitness jederzeit steigern, heißt es in einer Mitteilung der Volkshochschule Coburg Stadt und Land. Was passiert bei dem Training? Die Nervenzellen werden durch kleine Koordinations- und Bewegungsübungen stimuliert. Das Gehirn erhält frischen Sauerstoff. Für eine Weiterentwicklung der Gehirnstrukturen ist es wichtig, dem Kopf immer wieder neue Bewegungsimpulse zu geben. Dadurch erhalten die Gedanken sozusagen einen Energieschub. In diesem Workshop werden die Teilnehmer mit kleinen Übungen zum Beispiel mit Jonglierbällen, Finger- und Ganzkörperübungen ihr Gehirn trainieren. Der VHS-Workshop findet am Samstag, 24. Oktober, um 9.30 Uhr in der Oskar-Schramm-Schule, Bodelstadt 24, statt. Anmeldungen werden unter Telefon 09533/9808397 oder online auf www.vhs-coburg.de entgegengenommen. red