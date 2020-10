MICHAEL MEMMEL Was für ein Ärger! Als ein Pfarrer in Rente nach einer Woche Urlaub unlängst in sein Gartengrundstück in einer Landkreisgemeinde zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Gemüse-Dieb hier ordentlich abgeräumt hatte. Der Geistliche begnügte sich nicht damit, seinen Frust selbst zu verarbeiten, sondern setzte auch den Täter davon in Kenntnis - indem er ein Schild mit einem längeren Text aufstellte. Hier erklärt er, wie viel ihm die Gartenarbeit und die kleine Ernte bedeuten. Er schließt mit folgenden Sätzen: "Ich war tränentraurig gestern, als ich den Diebstahl mit meiner kleinen Enkelin an der Hand entdecken musste. Aber heute früh habe ich eine Kerze angezündet für Dich und den lieben Gott gebeten, dass er Dir ein weiches Herz schenken möge und es Dir mit Dir selber, mit Deinem Gewissen und den Mitmenschen in Deiner Umgebung gut gehen möge." Er hätte den Diebstahl auch bei der Polizei anzeigen können, mehr Wirkung erzielen wohl jedoch diese Sätze.