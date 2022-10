Die Tournee der Show "The Music of James Bond and more" , die am 21. Januar 2023 unter anderem auch nach Bad Kissingen kommen sollte, ist abgesagt. Wer ein Ticket hat, kann es an der Vorverkaufsstelle zurückgeben, an der es erworben wurde, teilt der Veranstalter Reset Production mit. Außerdem bestehe die Möglichkeit, das Ticket gegen eine andere Show von Reset Production umzutauschen. Alternativ bietet der Veranstalter auch an, einen Gutschein im Wert der Tickets auszustellen. Hierzu wenden sich Kundinnen und Kunden an kundenservice@resetproduction.de.

Reset Production teilt der Presse mit: "Leider ist es trotz aufwendiger Marketingmaßnahmen nicht gelungen, die nötigen Ticketkäufe zu akquirieren, um eine solche Tournee - mit rund fünfzig geplanten Städten - wirtschaftlich und organisatorisch solide planbar und mit Zukunftsperspektiven umzusetzen." Alle Termine wurden abgesagt.

Die Hommage an große Kino-Momente aus sieben Jahrzehnten sollte die bekanntesten Songs aus 25 Bond-Filmen mit Live-Band, Sängerinnen und Sängern sowie einer Stunt-Crew an einem Abend auf die Bühne bringen.

"Da werden die Nachwirkungen der Corona-Pandemie sowie die allgemein fragile Situation ihren Anteil haben. Andererseits mag die Kaufzurückhaltung auch am Thema gelegen haben, das einfach schwer zu vermitteln war", heißt es von Reset Production. Eine Wiederaufnahme des Showprojektes sei nicht geplant. red