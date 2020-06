Tourist-Info wieder offen

Die Tourist-Information, Marktplatz 5, in Kronach ist ab sofort wieder geöffnet. Aufgrund der aktuellen Situation dürfen sich maximal zwei Kunden gleichzeitig in den Räumlichkeiten befinden, zudem gilt Mund-Nasen-Schutz-Pflicht und der Sicherheitsabstand von mindesten 1,5 Metern. Die eingeschränkten Öffnungszeiten sind wie folgt: Montag bis Freitag von 10 bis 12 und 13 bis 16 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Außerdem können alle Anliegen auch telefonisch (09261/97236) oder per Mail unter touristinfo@stadt-kronach.de erledigt werden.

Leider verzögert sich weiterhin die Rückabwicklung der Karten für die Rosenberg-Festspiele. Der Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb bittet um Verständnis. Sobald die Rückabwicklung beginnt, wird dies über die Presse und auf der Website www.rosenbergfestspiele.de bekannt gegeben.

Zudem bietet die Tourist-Information für die Kleinen eine Kronach-Stadtrallye. Weitere Informationen unter www.kronach.de. red