Tourist-Info hat jetzt wieder regulär geöffnet

Nachdem die Interims-Tourist-Info in der Hauptstraße 34 coronabedingt geschlossen war, freut sich die Stadt Herzogenaurach sehr, seit Mittwoch wieder Gäste und Herzogenauracher in den Räumlichkeiten der ehemaligen Bäckerei Lang willkommen zu heißen. Darauf hat sie seit Wochen gewartet: "Nach der coronabedingten Zwangspause besuchen endlich wieder mehr Gäste unsere Stadt, und speziell auch unsere Innenstadt", sagt Judith Jochmann, Leiterin des Amtes für Stadtmarketing und Kultur.

Doch wie in nahezu allen anderen Städten und Regionen lag der Tourismus in den vergangenen Wochen auch hier brach. Vor allem der Einbruch des für Herzogenaurach sehr wichtigen Geschäftsreisetourismus macht sich erheblich im Gastgewerbe bemerkbar.

Tourismustrend unterbrochen

Die Corona-Pandemie hat die vor allem in den letzten Jahren in Herzogenaurach äußerst positive touristische Wertschöpfung im Tages- und Übernachtungstourismus abrupt unterbrochen. Gemessen an der Zahl der jährlichen Übernachtungen verzeichnete Herzogenaurach (in Betrieben mit mindestens zehn Betten; Übernachtungen in Privatquartieren werden nicht separat statistisch erfasst) im Jahr 2019 278 143 Übernachtungen. Dies entspricht im Zeitraum der letzten drei Jahre (2016 - 2019) einem stattlichen Plus von 14 Prozent.

Freizeitgäste gewinnen

Positive Entwicklungen zeichnen sich in den nächsten Wochen für freizeittouristische Aktivitäten aus. Der zwangsläufige Trend zum "Urlaub daheim" und zu Freizeitaktivitäten im Nahbereich lassen einen gesteigerten Ausflugsverkehr nach Herzogenaurach erwarten. Bereits spür- und sichtbar ist zum Beispiel die zunehmende Anzahl an Radtouristen, die Station in Herzogenaurach machen.

Zahlreiche Lieblingsplätze

Das Amt für Stadtmarketing und Kultur greift natürlich die aktuellen Entwicklungen und die damit verbundenen Chancen auf. Unter dem Titel "Weltmarken an den Füßen, Natur im Blick" wird derzeit über verschiedene Medien und Kanäle für Herzogenaurach und Entdeckungen in und um Herzogenaurach geworben. So zum Beispiel im Zuge der Kampagne "Raus geht's" der Bayern-Tourismus-Marketing-GmbH. Hier werden Tipps für interessante Ausflugsziele in Bayern gegeben. In Kürze wird Herzogenaurach hier - zu Recht - zu den Lieblingsplätzen der Bayern-Botschafter gehören.

Herzogenaurachs Vorteil: Im hiesigen Umfeld gibt es zahlreiche nicht "überlaufene" Lieblingsplätze, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Und für die Herzogenauracher selbst ist Herzogenaurach schlichtweg der Urlaubsort mit der kürzesten Anreise. red