Für Urlaubsgäste wirken Sterne magisch. Sie ziehen sie förmlich an. Denn in der schönsten Zeit des Jahres wollen Gäste wissen, was sie erwartet, und legen daher immer mehr Wert auf Qualität und ein stimmiges Preis-Leistungsverhältnis. Daher vergibt der Tourismusverein Coburg.Rennsteig seit August nach den bundesweiten Standards des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) Sterne für die Qualität privater Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Privatzimmer.

"In einigen unserer Orte wird die Klassifizierung schon von den örtlichen Tourist-Informationen durchgeführt", erklärt der Geschäftsführer des Tourismusvereins, Jörg Steinhardt, in einer Pressemitteilung. So werde beispielsweise in Bad Rodach, Masserberg, Sonneberg und Neuhaus am Rennweg bereits seit einigen Jahren die Klassifizierung nach DTV-Standard angeboten.

Aktuell seien im Vereinsgebiet, welches die Stadt Coburg, die Landkreise Coburg und Sonneberg, die Gemeinde Masserberg und die Kommunen der Initiative Rodachtal aus dem Landkreis Hildburghausen umfasst, rund 80 Unterkünfte offiziell mit Sternen ausgezeichnet. "In Kommunen, in denen die Klassifizierung bisher nicht möglich war, bieten wir dies jetzt an", sagt der Geschäftsführer. Ziel sei es, die Qualität des Angebots für Urlaubsgäste weiter auszubauen.

"Die erste Nachklassifizierung konnten wir bereits durchführen", freut sich Steinhardt. Wer seine Ferienwohnung klassifizieren lassen möchte, wendet sich an die Tourist-Information am Ort der Ferienwohnung oder an den Tourismusverein Coburg.Rennsteig, Lauterer Straße 60, 96450 Coburg, Telefon 09561/7334700, der über die prüfende Stelle informiert oder die Prüfung eigens in Zusammenarbeit mit einer externen Prüferin vornimmt. red