Tour mit dem Spielmobil geht weiter

Die Spielmobil-Tour geht weiter, darauf weist der Kreisjugendring Haßberge hin. Seit Ende Juli tourt das Spielmobil durch den Landkreis Haßberge.Der Tourplan gestaltet sich für die restlichen Sommerferien wie folgt:

? Montag, 24. August, von 10 bis 15 Uhr in Neubrunn

? Dienstag, 25. August, von 10 bis 15 Uhr in Kirchlauter

? Mittwoch, 26. August, bis Freitag 28.August, von 10 bis 15 Uhr in Wonfurt

? Montag, 31.August, und Dienstag, 1. September, von 10 bis 15 Uhr in Untersteinbach

? Mittwoch, 2. September, bis Freitag, 4. September, von 13 bis 18 Uhr in Trossenfurt

Das Angebot ist kostenfrei. Es sind noch in allen Ortschaften einzelne Plätze frei. Je nach Angebotszeit vor Ort, ist die Anmeldung für die Zeiträume 10 bis 12.30 Uhr, 12.30 bis 15 Uhr, 13 bis 15.30 oder 15.30 bis 18 Uhr möglich. In den jeweils 2,5 Stunden veranstalten die Betreuer ein festes Spielmobilprogramm für bis zu sechs Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Eine verbindliche Anmeldung per E-Mail an info@kjr-has.de oder telefonisch unter 09521/ 951 685 ist bis 24. August notwendig. red