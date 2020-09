Rechtzeitig zum 70. Geburtstag des Ausnahmekünstlers Tom Waits, der viele Welthits geschrieben hat, laden die "Noble Savages" zu einer Zeitreise durch das Schaffen des Musikers. Neben den Neuinterpretationen der Stücke kommen auch ausgewählte Texte zu Gehör, die einen noch weiter in die Welt von Tom Waits eintauchen lassen. Das Duo Noble Savages sind Lisanne Melzer (Violine/Viola & Gesang) und Oliver Randak (Gitarre & Gesang). Unter dem Titel "Waits until dark" gastieren die beiden am morgigen Samstag um 20.30 Uhr in der Kufa, Ohmstraße 3. Karten gibt es beim BVD. www.bvd-ticket.de. red