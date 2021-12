Zum zweiten Mal gab es den Straßenadventskalender in Arnshausen, bei dem Lydia und Andreas Borst eine Sammelaktion zugunsten der Sternstundenaktion des Bayerischen Rundfunks organisierten. Märchenhafte Fensterbilder und natürlich das Logo der Aktion begeisterten die "Fenstergucker". Die eigens für die Aktion aufgestellte Sammelbox füllte sich am Ende mit stolzen 770 Euro. Bei einem Glühwein oder Tee "to gož erfreuten sich Groß und Klein an dieser Idee, Gutes zu tun. Mehr Infos unter www.sternstunden.de/alle-meldungen/2021/dezember/adventsfenster-leuchten-fuer-sternstunden.html Foto: Michaela Atzler