Im Töpfermuseum Thurnau startet am Sonntag, 13. März, eine Sonderausstellung zu Wilhelm Kempff, dem "Jahrhundertpianisten". Von 1945 bis 1955 lebte Kempff mit seiner Familie und rund 80 weiteren Geflüchteten in Schloss Thurnau. Eine Zeit großer Entbehrungen, Krankheit und Not, aber es war auch eine Zeit des Familienzusammenhalts und des kreativen Schaffens. Fast 100 Kompositionen entstanden in dieser Zeit.

Dank seiner Kontakte wurde Kempff am 4. Februar 1945 mit seiner Familie nach Thurnau evakuiert, dem einstigen Adelssitz der Familie seiner Ehefrau.

Zehn Jahre später gründet er in Positano die Fondazione Culturale Orfeo, die bis heute als Wilhelm-Kempff-Akademie besteht, und gibt Beethoven-Interpretationskurse für ausgewählte Meisterschüler.

Wilhelm Kempff stirbt 1991 im Alter von 96 Jahren in Positano. Seit 2000 verbindet Thurnau und Positano eine Städtepartnerschaft, die sich unter anderem auf das Leben und Wirken Wilhelm Kempffs gründet.

Die Ausstellung, die zahlreiche Dokumente und Fotografien aus dem in Berlin verwahrten Nachlass Kempffs zeigt, wird vom 13. März bis zum 21. August 2022 in den Sonderausstellungsräumen des Töpfermuseums Thurnau zu sehen sein. Aufgrund der immer noch hohen Corona-Inzidenzzahlen gibt es keine Vernissage. red