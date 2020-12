Die Marktgemeinde Thurnau hat einen Onlineshop für Thurnauer Töpferwaren eingerichtet. Saisonal wechselnde Produkte der Thurnauer Töpfer werden in kleiner Auflage zum Kauf angeboten. Dieser Onlineshop wird als regionale, traditionelle Qualitätsalternative zu zahlreichen Boutiquen und Online-Plattformen gesehen, die die wieder in Mode gekommenen Töpferwaren anbieten - nur werden dort die allermeisten dort offerierten Produkte in Fernost produziert. Im Thurnauer Onlineshop toepfershop.de sind echte Handwerksprodukte erhältlich.

Mit diesem Onlineshop soll ein Beitrag dazu geleistet werden, diesem Handwerk eine Zukunft zu geben.

Was Autos für Wolfsburg und Bier für München, das sind Töpferwaren für die oberfränkische Marktgemeinde Thurnau. Ein seit Jahrhunderten gewachsenes Handwerk leidet unter der Corona-Krise ganz besonders. Stets gab es Werkstätten vor Ort, die für den täglichen Bedarf an getöpfertem Koch-, Back- und Bratgeschirr sorgten.

Mit fünf bestehenden Töpfereien ist Thurnau bis heute ein wichtiges und weithin bekanntes Töpferzentrum; betont wird diese Bedeutung auch durch das örtliche, gut ausgebaute Töpfermuseum. red