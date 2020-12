Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 85 zwischen Rohr und Unterbrücklein. Etwa auf Höhe der Abzweigung nach Schwingen stießen ein Lastwagen und ein Mercedes frontal zusammen. Der 31-jährige Autofahrer, der in Richtung Neudrossenfeld unterwegs war, wollte einen Lastwagen überholen und prallte dabei frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw.

Der 31-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Sein 22-jähriger Beifahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Der 25-jährige Fahrer des Lastwagens, gegen den der Mercedes prallte, erlitt einen Schock und musste ebenfalls ärztlich versorgt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstütze die Polizisten aus Kulmbach bei der Unfallaufnahme. An der Unfallstelle waren 75 Einsatzkräfte der Feuerwehren Neudrossenfeld, Lindau, Leuchau, Brücklein, Schwingen, Waldau und Kulmbach vor Ort. Zudem 15 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks, mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und zwei Notärzte. Für die Bergung des total beschädigten Mercedes und des mit Asphalt beladenen Lastwagens, war die Strecke bis in die späten Abendstunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 40 000 Euro. red