Heiligabend war bereits vorüber, tatsächlich neigte sich sogar schon der erste Weihnachtsfeiertag seinem Ende zu, als Tobias die ausgetretenen Stufen der Kellertreppe hinunterstieg, um seinem Vater einen Satz Schraubenzieher aus dem Werkzeugkasten zu holen.

Tante Adelheid hatte ihnen einen Staubsauger geschenkt, der alles andere hervorragend konnte, nur nicht Saugen. Tobias' Vater wollte das widerspenstige Ding aufschrauben, um sich dessen Innenleben genauer ansehen zu können.

Tobias öffnete also die Tür zum Werkzeugkeller, wo sein Vater alles aufbewahrte, was man vielleicht irgendwann noch brauchen konnte. Alte und neue Schrauben und Nägel, Zwischenlegscheiben, Bilderhaken, Dübel, die leicht altersschwache Bohrmaschine, drei verschiedene Sägen samt Zubehör, noch einige andere äußerst wichtige Dinge und natürlich den großen Werkzeugkasten. Er war der ganze Stolz von Tobias' Vater. Weil er so ziemlich alles enthielt, was man brauchte, um Dinge zu reparieren, oder - wie im Fall von Tobias' Vater - um ihnen endlich den Rest zu geben. So vielleicht auch dem Staubsauger der Weisendorfer Tante.

Das soll nicht heißen, dass Tobias' Vater ungeschickt war! Ganz und gar nicht! Er verlor nur schnell die Geduld und dann kam es schon mal vor, dass das eine oder andere Gerät doch in die Hände eines Fachmannes gegeben werden musste.

Doch zurück zu Tobias. Der war gerade dabei, den Satz Schraubenzieher aus dem Werkzeugkasten zu ziehen, als ihn ein leises Geräusch zusammenzucken ließ. Hier im Keller war es sonst absolut still. So still, dass jeder Windhauch, jedes leise Summen dreimal so laut klang, als es normalerweise der Fall gewesen wäre. Allerdings war das Geräusch keineswegs normal. Es hatte geklungen, wie ein ... Niesen. Ein sehr leises Niesen. Doch außer ihm war niemand hier im Keller. Wer also hatte geniest?

In diesem Moment hörte er das Geräusch erneut. "Hatschi!"

Eindeutig ein Niesen. Und es schien von unten zu kommen. Tobias sah zum gefliesten Boden hinunter und riss erstaunt die Augen auf. Direkt vor der Spitze seines linken Hausschuhs leuchtete ein winziges Etwas vor sich hin. Als ein neuerliches leises "Hatschi" ertönte, wurde Tobias klar, dass der Nieser eindeutig von diesem winzigen, leuchtenden Etwas gekommen war.

Er ließ den Satz Schraubenzieher wieder in den Werkzeugkasten gleiten und bückte sich hinunter zum Boden. Das wollte er sich nun doch etwas genauer ansehen. Um diesem Etwas noch näher zu sein, kniete er sich schließlich hin und beugte seinen Oberkörper weit nach vorne.

Und jetzt endlich konnte er erkennen, was hier im Werkzeugkeller vor sich hin nieste. Es war ein ... Ja, was war es eigentlich? "Wer bist du?", fragte Tobias, der sich nicht sicher war, wen oder was er hier vor sich hatte.

Ich bin der Geist der Weihnacht", wisperte das leuchtende Etwas. "Der Geist der Weihnacht?", wiederholte Tobias ungläubig. Er war schon fast elf Jahre alt und glaubte nicht an Gespenster. Was nicht heißen soll, dass er nicht ein wenig Angst vor ihnen hatte. Auch wenn es sie gar nicht gab, wie sein Vater ihm immer wieder versicherte.

Tobias überlegte kurz. Dann fiel ihm die Geschichte ein, die seine Lehrerin kurz vor den Weihnachtsferien vorgelesen hatte. "Ach, du bist so was wie in der Geschichte mit Scrooge", rief er dann, "Der Geist der vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht."

"Blödsinn!", erwiderte das leuchtende Etwas. "Das ist doch nur eine Geschichte. Ich jedoch bin echt. Ich bin der Geist dieses Weihnachtsfestes. Ich bin das, was übrig bleibt, wenn die Geschenke ausgepackt sind, der Braten gegessen und der Besuch gegangen ist. Ich bin das, was übrig bleibt, wenn deine Mutter die Lichter des Weihnachtsbaumes ausknipst, um Strom zu sparen, dein Vater sich vor den Fernseher setzt, um die Sportschau zu sehen und du in dein Zimmer gehst, um mit deinem neuen Gameboy zu spielen, den du von deinen Eltern geschenkt bekommen hast. Ich bin das, was Weihnachten ausmacht. Das, was bleibt. Das, was wichtig ist."

"Und warum bist du dann hier im Keller?", fragte Tobias. "Und warum bist du so klein?"

"Gute Frage", erwiderte das leuchtende Etwas und senkte bei traurig seinen Kopf. "Ich bin hier unten, weil ich oben überflüssig bin. Und ich bin so klein, weil das, was Weihnachten wirklich ausmacht, in Vergessenheit geraten zu sein scheint."

Das leuchtende Etwas schloss kurz die Augen und seufzte dann leise und sehnsüchtig auf. "Ach, früher ...", sagte es dann, "früher, da war ich groß. So groß, dass ich die gesamte Decke des Wohnzimmers umspannte. Ich war überall. In den hell erleuchteten Räumen und in den Herzen der Menschen. Ich war es, der dieses sanfte Lächeln auf ihre Gesichter zauberte, den Frieden, den sie ausstrahlten. Früher, da kannte man noch den Sinn des Weihnachtsfestes. Aber heute? Heute ist Weihnachten nur noch Geschäftemacherei. Die Geschenke können gar nicht groß und teuer genug sein. Jeder will protzen und angeben. Und jeder will das Meiste und das Schönste bekommen. Und wenn etwas nicht gefällt, dann geht man nach den Feiertagen einfach in den Laden und tauscht es wieder um. Dabei geht es doch bei Weihnachten nicht um einen Gameboy, den man geschenkt bekommt, oder um noch eine schönere Puppe, als die, welche die beste Freundin letztes Jahr bekommen hat. Tja, und deshalb, Tobias, bin ich so klein. Weil ihr Menschen dabei seid, zu vergessen, worum es bei Weihnachten eigentlich geht. Und vielleicht, in ein, zwei Jahren, wird es mich überhaupt nicht mehr geben. Mich, den Geist der Weihnacht."

Aber was ist denn der Sinn des Weihnachtsfestes?", fragte Tobias. "Was soll ich tun, damit du nicht verschwindest?" Das leuchtende Etwas sah traurig zu Tobias empor. "Du weißt nicht, was Weihnachten bedeutet?" Eine dicke Träne kullerte über das schmale Gesicht des leuchtenden Etwas. "Dann werde ich wohl noch schneller aus dem Gedächtnis der Menschen gelöscht sein, als ich es vermutet habe."

"Aber dann sag mir doch, was Weihnachten bedeutet. Vielleicht kann ich dann verhindern, dass du verschwindest!", ereiferte Tobias sich. Das kleine leuchtende Wesen schüttelte den winzigen Kopf. "Das kann ich nicht", flüsterte es dann. "Das musst du schon selbst herausfinden."

Ein letzter leiser Schniefer, dann war das leuchtende Etwas mit einem Mal verschwunden. "He, komm zurück!", rief Tobias, wobei er über den Boden des Werkzeugkellers zu kriechen begann. Er war dabei sehr vorsichtig, wollte er das kleine, leuchtende Etwas doch nicht zerquetschen. Doch so sehr er auch suchte, er konnte es nicht wiederfinden.

Plötzlich fiel ihm ein, dass sein Vater ja oben immer noch auf den Satz Schraubenzieher wartete. Tobias beschloss, wieder hinaufzugehen. Vielleicht konnten ihm seine Eltern ja sagen, was der tatsächliche Sinn des Weihnachtsfestes war.

Natürlich wusste Tobias, dass an diesem Tag die Geburt des Jesuskindes gefeiert wurde. Erst gestern war er mit seinen Eltern in der Christmette gewesen. Vorne, direkt vor dem Altar, hatte Pfarrer Schäfer eine wunderschöne Krippe aufgebaut, welche die Ankunft der Heiligen Drei Könige darstellte, die gekommen waren, um dem kleinen Jesuskind in der Krippe ihre Geschenke zu überbringen. Aber da dieses leuchtende Etwas gar so winzig gewesen war, konnte dies allein wohl nicht der Sinn des Weihnachtsfestes sein.

Tobias war gerade auf dem Weg ins Wohnzimmer, als er seine Mutter in der Küche am Herd hantieren sah. "Mama", sagte er also, "kannst du mir sagen, was der Sinn von Weihnachten ist?" "Himmel, Tobi!", stöhnte seine Mutter. "Kannst du mich das nicht ein anderes Mal fragen? Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin. Wenn ich hiermit nicht bald fertig werde, bekommt ihr heute kein Abendessen. Warum fragst du nicht deinen Vater?"

Das hatte Tobias sowieso vorgehabt. Also stapfte er mit dem Satz Schraubenzieher ins Wohnzimmer und reichte ihn seinem Vater herüber. "Na endlich!", stöhnte dieser. "Ich dachte schon, du wolltest da unten übernachten!"

Tobias tat so, als habe er die letzte Bemerkung seines Vaters nicht gehört. Dort unten übernachten! Das war nun wirklich das Letzte, was er wollte! "Papa, was ist der Sinn von Weihnachten?", stellte er also stattdessen die Frage, die ihm auf der Seele brannte, erneut.

Tobias' Vater hielt in der Bewegung inne. "Der Sinn von Weihnachten?", wiederholte er. Dann erschien ein breites Grinsen auf seinem Gesicht. "Nun, im Moment liegt er wohl darin, diesen Staubsauger wieder flott zu kriegen. Und wenn das nicht klappt, tauschen wir ihn eben um."

"Papa!", rief Tobias. "Das habe ich nicht gemeint! Ich meinte den echten Sinn von Weihnachten. Halt so wie früher. Was war früher anders als heute?" "Alles, Tobias, alles", seufzte sein Vater. "Und jetzt sei so gut und geh mir aus dem Licht. Ich will mal sehen, ob ich das Ding wieder hinkriege."

Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, verließ Tobias das Wohnzimmer. Für einen Moment stand er unschlüssig im Korridor herum. Er war etwas enttäuscht, dass seine Eltern ihm so wenig hatten helfen können. Ja, nicht mal richtig ernst genommen hatten sie ihn. Er wusste, er hatte nur zwei Möglichkeiten.

Die erste war, dass er vergaß, was er heute im Werkzeugkeller erlebt hatte. Dass er zur Tagesordnung überging, als wäre nichts gewesen. Bei dem Gedanken an diese Möglichkeit, die wahrscheinlich die einfachste Lösung darstellte, bekam Tobias ein ganz flaues Gefühl in der Magengrube. Diese Möglichkeit behagte ihm gar nicht.

Die zweite Möglichkeit war, dass er weiterhin versuchte, herauszufinden, was denn nun der eigentliche Sinn von Weihnachten war. Und wo anders sollte er diesen Sinn finden können, als in der Kirche? Immerhin hatte der Pfarrer in seiner gestrigen Rede den Eindruck vermittelt, dass er wusste, wovon er sprach.

