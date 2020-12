Der 36-jährige Diplom-Theologe wurde in Lauf an der Pegnitz geboren und kam nach dem Abitur nach Bamberg. Fünf Jahre lang arbeitete er als Pastoralreferent in Coburg, mittlerweile ist er in Bamberg für die Ministrantenarbeit der Erzdiözese zuständig. Seit 2003 ist der Katholik an der Nikolausaktion des Aufseesianums Bamberg beteiligt.