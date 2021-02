Durch die Neuordnung der Düngeverordnung müssen viele tierhaltende Betriebe ihr Wirtschaftsdüngermanagement überdenken. Der oberfränkische Unternehmerabend gibt Hinweise und zeigt Lösungsmöglichkeiten auf. Wenn der Lagerraum nicht ausreicht und kurzfristig auch nicht erweitert werden kann, lohnt es sich, über eine Abgabe von Wirtschaftsdünger nachzudenken. Für Gespräche mit potenziellen Abnehmern ist es hilfreich, die Inhaltsstoffe individuell zu bewerten. Darüber hinaus sind rechtliche Vorschriften zu beachten. Für einzelne Betriebe kann die Separierung der Gülle eine zusätzliche Möglichkeit sein. Veranstalter des Unternehmerabends sind der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (VLF), der Verband landwirtschaftlicher Meister (VLM) und der Absolventenverband der Bayreuther Techniker und Agrarbetriebswirte (ABTA) in Zusammenarbeit mit der staatlichen Landwirtschaftsverwaltung.

Die Online-Veranstaltung findet am Freitag, 26. Februar, ab 19.30 Uhr statt. Interessenten können sich noch bis 25. Februar per E-Mail an Brigitte.Senger@aelf-co.bayern.de anmelden. red