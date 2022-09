Das Heizen mit Holz gewinnt gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Energiemangellage an besonderer Bedeutung. Die Regierung von Unterfranken gibt dazu folgende Hinweise.

Durch die Wahl des richtigen Brennstoffes und die optimale Verbrennung werden Emissionen reduziert und Gesundheit und die Umwelt geschont. Nur unbehandeltes, lufttrockenes Holz in stückiger Form (Scheitholz, Hackschnitzel) oder als Pressling (Holzbriketts oder Pellets) darf in Heizkaminen und Kaminöfen verbrannt werden.

Das gehört nicht in den Ofen

Feuchtes oder behandeltes Holz (gestrichenes, lackiertes, beschichtetes, mit Holzschutzmitteln versehenes oder verleimtes Holz auch als Sperrholz, Span- oder Faserplatte) gehören nicht in den Kamin oder Ofen. Verstärkte Ruß- und Rauchbildung und die Gefahr einer Kaminversottung sind die Folge von nicht ausreichend getrocknetem Holz. Verfeuern Sie daher auch keinen Weihnachtsbaum, heißt es in der Mitteilung weiter. Abfälle wie Papier, Pappe und Verpackungen sind ebenfalls nicht als Brennstoffe in Heizkaminen und Kaminöfen geeignet.

Das Ziel ist eine vollständige Verbrennung des Holzes, damit keine Rußpartikel, sondern nur weiße Asche übrig bleibt. In der Anheizphase muss ausreichend Verbrennungsluft hinzugegeben werden. Wenn zu viel Holz gleichzeitig im Ofen vorliegt, kann dieses nur unvollständig verbrannt werden und es entstehen mehr Schadstoffe. Ähnliches gilt auch für zu große Scheite. Wichtig ist auch die regelmäßige Inspektion durch einen Fachmann wie den Ofen- und Luftheizungsbauer.

Einhaltung der Grenzwerte

Die Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV) mit höheren Anforderungen zum Schutz der Umwelt ist seit dem 22. März 2010 in Kraft. Im Vordergrund steht dabei die Reduzierung der Schadstoffemissionen von neuen, aber auch von bestehenden Kleinfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe, wie dem Kamin in der Wohnung.

Können bestehende Anlagen die Grenzwerte nicht einhalten, sind in Abhängigkeit des Datums auf dem Typenschild die Anlagen nachzurüsten oder stillzulegen. Für Anlagen mit dem Typenschild bis zum 31.12.1994 ist diese Frist zum 31.12.2020 abgelaufen. Die letzte Übergangsfrist für Anlagen vom 01.01.1995 bis 21.03.2010 läuft Ende 2024 aus.

Aufgrund der befürchteten Gasmangellage im anstehenden Winter besteht die Möglichkeit, stillgelegte, aber noch funktionstüchtige Holzfeuerungsanlagen befristet wieder in Betrieb zu nehmen. Hierzu wurden von den Städten und Landratsämtern Allgemeinverfügungen veröffentlicht, informiert die Regierung.

Alte Kamine wieder einsetzen

Voraussetzungen für die Wiederinbetriebnahme über diesen Winter sind: Sie besitzen eine funktionsfähige Holzfeuerungsanlage nach der 1. BImSchV, die eine Gasheizung teilweise oder ganz ersetzt, es wurde durch die Bundesregierung mindestens die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen, Sie haben das Merkblatt zur Stilllegung der Anlage aus der Allgemeinverfügung unterschrieben sowohl Ihrem Kaminkehrer als auch der Immissionsschutzbehörde vorgelegt.

Mit der Unterschrift des Merkblattes bestätigen Sie unter anderem, dass Sie die Anlage für Notfälle vorhalten, der Kaminkehrer die jährliche Prüfung der Abgasanlage durchführt und dass Sie den Kaminkehrer umgehend informieren, wenn die Feuerungsanlage in Betrieb ist. ruf