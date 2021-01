Zu dieser Jahreszeit machen oftmals heftiger Schneefall, glatte Fahrbahnen und eisige Temperaturen den Mitarbeitern der Müllabfuhrunternehmen die Arbeit schwer.

So wird's gemacht

Die Landkreisverwaltung gibt einige Tipps, wie jeder Einzelne den Müllwerkern im Winter die Abfallentsorgung erleichtern kann:

• Restmüll nur in fest zugebundenen Mülltüten in die Tonne geben. So kann eventuelle Feuchtigkeit nicht austreten und festfrieren.

• Um das Anfrieren der Deckel zu vermeiden, kann beispielsweise ein Stück Pappe dazwischengelegt werden.

• Ein weiteres Problem ist, dass die Müllgefäße gerade bei Frost sehr empfindlich gegen Beschädigungen sind. Wenn die Müllwerker also Tonnen mit festgefrorenem Inhalt mit Gewalt zu entleeren versuchen, hat dies zur Folge, dass die Kunststoffgefäße reißen. Da beschädigte Tonnen von keiner Seite gewollt sein können, ist dieses Problem nur zu lösen, wenn beide Seiten ihren Teil dazu beitragen.

• Prüfen Sie die Tonne am Entleerungstag: Sind die Abfälle in der Tonne eingefroren, hilft es, die Abfälle vor der Abfuhr mechanisch zu lockern. Dies gelingt am besten, wenn der Tonneninhalt mit einem Besenstiel oder Spaten vom Behälterrand gelöst wird.

Tonnen ab 6 Uhr auf die Straße

• Die schweren Müllfahrzeuge sind auf geräumte Straßen angewiesen. Um das Tagespensum trotz widriger Bedingungen zu bewältigen, kann es zudem notwendig sein, dass die Abfuhrtouren umgestellt werden. Geräumte Straßen werden dann vorgezogen, Nebenstraßen kommen später dran. Deswegen wird gebeten, die Behälter bzw. Säcke grundsätzlich ab 6 Uhr zur Abholung bereitzustellen.

• Manchmal trennen Schneehaufen am Straßenrand das Müllfahrzeug vom Behälter. Bitte sorgen Sie dafür, dass der Weg vom Stellplatz zur Straße von Schnee und Eis befreit ist.

Asche auskühlen lassen

• Viele Haushalte heizen mit Holz, so dass größere Mengen Asche anfallen. Besorgen Sie sich einen Behälter aus Metall und lassen Sie die Asche mindestens zwei Tage auskühlen, bevor diese in die Mülltonne gekippt wird.

• Autofahrer, die ihr Fahrzeug am Straßenrand abstellen, sollten berücksichtigen, dass durch den zur Seite geräumten Schnee die Straße verengt ist. Bitte parken Sie so, dass noch genügend Verkehrsfläche für die Sammelfahrzeuge bleibt (gilt auch für Rettungs- oder Feuerwehrfahrzeuge).

Informationen finden Sie auch auf den Internetseiten des Landkreises unter www.landkreis-lichtenfels.de. red