Am Montag, 21. November, 17.30 Uhr, beschäftigt sich der "ElternRATsch" in Aura mit dem Thema "Berufstätigkeit und Kind - Familienzeit gestalten". Als Gesprächspartnerin ist Nadja Gretsistas, Mitarbeiterin der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Caritas, eingeladen. Im ElternRATsch sprechen Väter und Mütter über die Herausforderungen des Familienalltags und können Fachleute um Rat fragen. Das Angebot des "Netzwerks Frühe Kindheit" des Landkreises Bad Kissingen findet in Kooperation mit der Erziehungsberatung der Caritas Bad Kissingen statt und ist kostenlos. Die Veranstaltung beginnt am Montag, 21. November, um 17.30 Uhr, im St. Laurentius Kindergarten Aura, Schulstraße 114 b. Das Kindergartenteam bittet um Anmeldung, Tel. 09704/5130.

Am Dienstag, 22. November, 14 Uhr, geht es beim ElternRATsch in Thulba um das Thema: "Wie Hund und Katz", Geschwisterstreit und -rivalität". Als Referentin ist Diana Schölzel, Mitarbeiterin der Beratungsstelle der Caritas, vor Ort. Beginn ist um 14 Uhr, in der Kindertagesstätte St. Elisabeth Thulba, An der Klostermauer 9. Anmeldung unter Tel. 09736/1235. red