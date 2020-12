Wie gelingt es, eine Geschäftsidee richtig umzusetzen? Wer sich selbstständig machen will, hat viele Fragen und war beim diesjährigen Existenzgründerseminar genau richtig. Dieses fand aufgrund der Einschränkungen online statt. "Gerade in diesen Zeiten stehen Gründerinnen und Gründer vor besonderen Herausforderungen", sagt Landkreis-Wirtschaftsförderer Thomas Wächtler, der das Seminar gemeinsam mit den Aktivsenioren Bayern koordinierte.

Die Online-Tipps der Aktivsenioren Stephan Keßler und Stefan Kurz seien beim digitalen Austausch im November gut bei den Teilnehmenden angekommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Auch der nächste Sprechtag der Aktivsenioren mit persönlichen Einzelberatungen findet am Montag, 7. Dezember, von 14 bis 18 Uhr über Video- bzw. Telefonkonferenz statt. Die Aktivsenioren leisten zwar keine Rechts- und Steuerberatung. Sie können aber aus ihrer Sicht und Erfahrung konstruktive Hinweise geben. Die Aktivsenioren leisten in erster Linie Hilfe zur Selbsthilfe bei Existenzgründung, Unternehmensführung und Bewerbung.

Honorarfreie Beratung

Anmeldungen für diesen Sprechtag sind bis Donnerstag, 3. Dezember, telefonisch unter 09131/803-1270 bei Thomas Wächtler, Wirtschaftsförderer im Landratsamt Erlangen-Höchstadt, möglich. Der Verein Aktivsenioren Bayern berät Existenzgründer und hilft kleinen und mittleren Unternehmen in allen Phasen ihres Unternehmens, beispielsweise bei der Erstellung des Businessplans oder Fragen zur Unternehmensführung. Sie sind Experten im Ruhestand und geben im Rahmen ihrer Vereinsziele ihre Berufs- und Lebenserfahrung aus unterschiedlichen Bereichen in Wirtschaft und Management weiter. Darüber hinaus unterstützen die Aktivsenioren auch Arbeitssuchende insbesondere beim Wiedereinstieg und geben Hinweise zur Erstellung von Bewerbungsunterlagen und Tipps zu Bewerbungsgesprächen. Die Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und honorarfrei. red