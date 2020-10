Wie viel Platz braucht ein Huhn? Grundsätzlich wird ein Stall sowie ein Auslauf im Freien benötigt. Der Stall dient den Hühnern zum Schlafen und als Rückzugsort. Unter einem Dach sollten auf einem Quadratmeter maximal drei Tiere gehalten werden. Dazu muss man noch Platz für Tränke, Sandbad, Futterstelle und Legenester einrechnen. Im Garten sollte man etwa fünf bis zehn Quadratmeter je Tier einkalkulieren. Je mehr Freilauf, umso besser. Wie viele Hühner halten? Zur Versorgung einer vierköpfigen Familie sollte man sich vier bis sechs Hühner anschaffen. Ein durchschnittliches Rassehuhn legt circa 180 bis 220 Eier im Jahr. Wer Hühner als Haustiere möchte, kommt schon mit zwei Tieren aus. Das ist auch das Minimum. Hühner sind soziale Tiere, die in Gruppen zusammenleben. Was kostet Hühnerhaltung? Für den Stall, die Einrichtung, Futter, Milbenprophylaxe, Geflügelnetz und die Tiere selbst fallen Anfangskosten von etwa 300 bis 400 Euro an. Generell gilt: Wer viel selbst bauen kann, spart entsprechend. Auch die laufenden Kosten halten sich in Grenzen. 25 Kilogramm Alleinfutter kosten rund 18 Euro, red