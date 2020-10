Friedhofsgänge und -segnungen finden normalerweise keinen großen Zulauf. Trotzdem kann es auf kleinen Friedhöfen in Zeiten der Corona-Pandemie schwierig werden, den Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Für den Besuch auf den Friedhöfen hat das Liturgiereferat des Bistums Würzburg daher Anregungen zusammengestellt, wie man den Friedhofsgang in kleiner Gruppe oder im Kreis der Familie unternehmen und als private Feier gestalten kann.

Orte der Erinnerung

So kann eine Familie beispielsweise bereits zuhause gemeinsam Fotos oder andere Erinnerungsstücke an den Verstorbenen betrachten und dazu Geschichten erzählen - gute, schwierige oder auch lustige. Auf dem Weg zum Friedhof könne man einen kleinen Umweg machen um Orte zu besuchen, die dem oder der Verstorbenen wichtig waren. Das Gedenken am Grab kann mit dem Entzünden einer Kerze oder zu gemeinsam gesungenen Liedern erfolgen. Vorschläge für passende Lieder finden sich auf der Homepage unter https://liturgie.bistum-wuerzburg.de/na-detail/ansicht/totengedenken-an-allerheiligen/. Man könne auch zusammen Sterne oder kleine Windräder basteln, auf denen die Namen der Familie stehen, und am Grab ablegen.

Und das Danach?

Neben dem Austausch von Erinnerungen über den Verstorbenen sei Allerheiligen auch ein guter Anlass, um sich über das eigene Verhältnis zum Tod Gedanken zu machen: "Was erwarte ich vom Leben bis zu meinem Tod?" oder "Was erhoffe ich vom Danach?". pow