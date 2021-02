Wenige Stunden vor dem Auswärtsspiel beim ESV Kaufbeuren am Freitagabend (Das Ergebnis stand bei Redaktionsschluss dieser Seite nicht fest) gab der Eishockey-Zweitligist Bayreuth Tigers einen Neuzugang bekannt: Manuel Nix (20) kommt vom Süd-Oberligisten Höchstadt Alligators in den Tigerkäfig. Der in Thüringen geborene Angreifer machte seine ersten Schritte auf dem Eis bei den Eispiraten Crimmitschau und den Adler Mannheim. Anschließend spielte der 1,87 Meter große und 87 Kilo schwere Linksschütze bei der RB Hockey Akademie, in den DNL-Teams von Berlin und Augsburg und in der Oberliga für Memmingen.

Zuletzt war der ehemalige Junioren-Nationalspieler in Höchstadt aktiv und möchte sich nun in Bayreuth für einen Vertrag empfehlen. Nix, der bereits einige Tage in Bayreuth trainiert, wird - vorbehaltlich der rechtzeitigen Lizenzierung - bereits an diesem Wochenende zum Einsatz kommen. "Ich freue mich auf Bayreuth und möchte die Chance nutzen, mich hier beweisen zu können", freut sich Manuel Nix auf die Zeit bei den Tigers. av