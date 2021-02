Zum Grundstücksverkauf in der Hannes-Strehly-Straße:

Ich bin einfach nur traurig, dass es bei dem Baugrundstück in der Hannes-Strehly-Straße nur um den Hickhack im Stadtrat geht, nur um Rechtswege und Gutachten. Das naturschutzrechtliche Gutachten stuft die Fläche auf der das Haus gebaut werden soll - auf der seit 40 Jahren alles wachsen und gedeihen konnte, was wollte -, als minderwertig ein.

Minderwertig sind also Spatzen, Amseln, Rotkehlchen, Igel, Kaninchen, Hasen, Molche, Eichhörnchen, Rebhühner. Die wurden nachweislich von den Anwohnern dort gesehen. Buchfinken, Dompfaffen, Bergfinken und sogar ein Hermelin sollen dort leben. Was für ein Frevel, diese Geschöpfe als minderwertig anzusehen und sie zu vertreiben. Heutzutage, wo nachweislich durch menschlichen Einfluss immer Arten auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Auch wenn erstmal "nur" gerodet wird, so wird doch mit den großen Maschinen durch das Gelände gefahren, wird alles Kleingetier, was jetzt unter Laub und Gesträuch oder in der Erde überwintert, plattgefahren.

Das Versprechen des Käufers, eine Straße für die Molche zu lassen oder zu errichten, wird wohl nicht helfen, wenn die meisten von ihnen durch diese Maßnahme verenden; wenn deren Wanderwege durchschnitten werden, sie ihrer Lebensgrundlage beraubt sind.

Auch die landläufige Meinung, dass die Tiere schon woanders eine Bleibe finden, ist so nicht richtig. Ein Igel, aus dem Winterschlaf aufgeschreckt, verbraucht seine letzte Energie, und weil er noch nichts zu fressen findet, wird auch er sterben - genauso wie Eichhörnchen, Kaninchen. Vögel, die dort nicht mehr nisten können, dringen in die Reviere anderer ein, wodurch es zu Nahrungsmangel für alle kommt und zu einer Auslese, bei der viele Vögel sterben werden. Jeden Sommer liest man ein paarmal in der Zeitung, dass auf jedes Igelwesen geachtet werden soll, dass es inzwischen sogar Aufzucht- und Rettungsstationen für sie gibt, weil die Populationen zurückgehen. Und in der Hannes-Strehly-Straße sollen nun Reisig- und Laubhaufen, in denen sie schlafen, zerstört werden.

Auf der einen Seite predigen die Naturschutzvereine und inzwischen auch die Staatsregierung, wie wichtig städtisches Grün für das Überleben der Arten ist, so dass Gärten möglichst naturnah gestaltet werden sollen. Gleichzeitig werden für irres Geld Blühflächen in der Stadt angelegt. Anstatt die Natur einfach dort zu lassen, wo sie ist. Klaus Hain, Kulmbach