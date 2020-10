Am Samstag, 3. Oktober, um 14 Uhr sind in Höchstadt alle Tierhalter eingeladen, ihre Tiere als Mitgeschöpfe unter Gottes Segen stellen zu lassen. Der Kirchplatz der Pfarrkirche St. Georg ermöglicht die notwendige Abstandswahrung rings um die Stadtpfarrkirche.

Am Sonntag, 4. Oktober, wird in allen Gottesdiensten der Georgspfarrei das Erntedankfest gefeiert. Zusätzlich gibt es einen Kindergottesdienst, der um 10.30 Uhr zunächst in der Stadtpfarrkirche beginnt und dann im Pfarrsaal Fortsetzung findet. Dabei setzen die Vorbereitungsgruppe und die Verantwortlichen des Pfarramtes das Hygieneschutzkonzept der "Kinderkirche" um. Über die gewöhnlichen Gottesdienstzeiten hinaus bietet das Seelsorgeteam noch eine Festandacht um 14 Uhr an. Ab diesem Sonntag beginnen die abendlichen Freiluftgottesdienste an der Lourdesgrotte bereits um 18.30 Uhr. red