Einige wenige Restexemplare des Tierheim-Kronach-Kalenders 2021 suchen noch eine neue Bleibe in einem tierfreundlichen Haushalt, teilt das Tierheim Kronach mit. Der Kalender sei auch in diesem Jahr wieder sehr gut angekommen. Trotzdem sind noch einige Exemplare übrig, die man gerne noch verkaufen würde. Der Erlös kommt voll und ganz den Tierheimtieren zugute. Angeboten werden noch mehrere Exemplare des Hunde-Kalenders sowie des gemischten Kalenders (Hunde- und Katzenmotive im Wechsel). Der reine Katzenkalender ist schon komplett ausverkauft.

Als Anreiz gewährt das Tierheim einen kleinen Rabatt: Anstatt 16 Euro kostet ein Kalender nun 12 Euro (bei Versand kommen noch 2 Euro zusätzlich dazu). Die Größe des Kalenders entspricht in etwa DIN A4. Bei allen "Fotomodellen" handelt es sich um um aktuelle oder ehemalige Tierheimtiere. Jedes Tier hat einen Namen und eine ganz besondere Geschichte. Bestellen kann man per E-Mail an tsvkc@gmx.de oder telefonisch unter 09261/ 20111. Die kompletten Kalenderblätter können auf der Homepage www.tierheim-kronach.de angeschaut werden. red