Tickets fürs Waldbaden

Das Angebot "Waldbaden im Staatsbad Bad Kissingen - Entspannung und Achtsamkeit in der Natur" der Bayerischen Staatsbad GmbH in Zusammenarbeit mit Susanne Reuß wird nach der corona-bedingten Pause wieder angeboten. Mehrmals pro Monat können Interessierte sich auf eine Reise zu sich selbst und zur Natur begeben. Beim Waldbaden tauchen die Teilnehmer in die Atmosphäre des Waldes ein. Es dient der Gesundheitsvorsorge und ist eine Stress-Management-Methode. Waldbaden findet bis Oktober montags am 3., 10., 17., 24. und 31. August, am 7., 14., 21. und 28. September sowie am 5., 12., 19. und 26. Oktober statt. Das etwa zweistündige Angebot beginnt um 14.30 Uhr, Treffpunkt ist um 14.15 Uhr an der Tourist-Information Arkadenbau. Gemeinsam geht die Gruppe in den Wald Richtung Ludwigsturm oder Kaskadental. Tickets sind aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl im Vorfeld erhältlich bei der Tourist-Information Arkadenbau oder online unter www.badkissingen.de sek