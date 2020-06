Ticketkauf: Betrug mit Daten im Internet

Im Mai letzten Jahres entdeckte eine Bürgerin aus dem Landkreis Hammelburg mehrere Tickets für ein Konzert, die auf einer bekannten Social Media Plattform angeboten wurden. Nachdem die Frau Kontakt zu dem Verkäufer aufgenommen hatte, einigten sich die beiden darauf, dass eine Anzahlung für die Tickets getätigt werden soll. Zur Sicherheit und zur Bestätigung ihrer Identität übersandte die Käuferin zudem noch eine Kopie ihres Ausweises. Nachdem der vereinbarte Geldbetrag auf das vom Verkäufer angegebene Konto überwiesen wurde, brach der Kontakt ab. Bereits nach kurzer Zeit war keine weitere Kontaktaufnahme mehr zu dem Verkäufer möglich, da der Account gelöscht wurde. Nach nun gut einem Jahr wurde die damals kaufbereite Bürgerin nun von anderen Social-Media-Nutzern darauf aufmerksam gemacht, dass mehrere gefälschte Accounts mit ihren persönlichen Daten existieren. Diese Accounts wurden unter anderem basierend auf dem damals verschickten Bild des Ausweises erstellt. Die unter falscher Identität erstellten Konten werden vermutlich für weitere Betrügereien verwendet, schreibt die Polizei. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, niemals private bzw. sensible Daten an fremde Personen leichtfertig herauszugeben. Im aktuellen Fall hat die Polizeiinspektion Hammelburg Ermittlungen aufgenommen. pol