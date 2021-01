Die Klimaaktivistin Greta Thunberg redet Deutschland und anderen wohlhabenden Ländern ins Gewissen, beim Kampf gegen die Klimakrise 2021 den Weg in eine CO2 -ärmere Zukunft zu weisen. "Unser Teil der Welt hat sich im Pariser Klimaabkommen dazu verpflichtet, die Richtung vorzugeben", sagte die junge Schwedin in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Skandinavien. Für das Funktionieren des Abkommens sei entscheidend, dass reichere Länder vorangingen und die ersten Schritte machten. "Es ist einfach logisch und angemessen, dass diejenigen den Weg weisen, die die meisten Ressourcen und die besten Möglichkeiten dazu haben."

Zugleich mahnte Thunberg an, dass sofort gehandelt werden müsse, anstatt den Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe mit fernen Zielsetzungen in die Zukunft aufzuschieben. "Wir müssen aufhören, uns auf diese vagen, entfernten und höchst hypothetischen Ziele zu fokussieren und uns stattdessen damit abfinden, dass wir uns jetzt ändern müssen", sagte die 18-Jährige. Im Augenblick brauche die Menschheit die verbliebenen CO2 -Budgets auf - und wenn die verbraucht seien, nützten auch Klimaziele für 2030 oder 2050 nichts mehr.

Unter CO2 -Budgets versteht man die Restmenge an Treibhausgasen, die die Menschheit nach wissenschaftlichen Erkenntnissen noch in die Luft pusten darf, um eine größere Chance auf eine Begrenzung der globalen Erwärmung unterhalb einer bestimmten Temperatur zu haben. Der Weltklimarat IPCC bezifferte dieses Budget in einem Sonderbericht 2018 auf 420 Gigatonnen, damit das Ziel einer Begrenzung unter 1,5 Grad Celsius bezogen auf die bodennahe globale Lufttemperatur mit einer Wahrscheinlichkeit von 66 Prozent erreicht werden kann. Bei gleichbleibendem Jahresausstoß - 2018 lag er bei 42 Milliarden Tonnen - ist dieses Budget schon in etwa sieben Jahren aufgebraucht.

Die Staaten der Erde hatten sich Ende 2015 in Paris darauf geeinigt, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. dpa