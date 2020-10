Das "Bürgerlabor" in der Hauptwachstraße wird zum "Kunstfenster". Als erster Künstler präsentiert Thomas Michel seit Montag (bis zum 12. Oktober) sein Werk "Goethe-Eiche". Das Bild ist eine Metapher für ein schleichendes Gift, das die heutigen demokratischen Gesellschaften bedroht. Thomas Michel wurde 1966 in Darmstadt geboren und lebt und arbeitet in Bamberg. Sein künstlerischer Schwerpunkt liegt in den Bereichen Malerei, Plastik, Hydrographie und Design. Seit 1991 nimmt er an Einzelausstellungen und Gruppenprojekten im In- und Ausland teil. Seit 1994 ist er als freischaffender Künstler und Designer für internationale Marken tätig. Seine Bilder stellen das menschliche Individuum ins Spannungsfeld zwischen humanitärer Krise, ökologischer Katastrophe und populistischer Manipulierung (siehe auch thomas-michel-contemporary-art.de). Den Anstoß für die Idee zu Kunst im Bürgerlabor gaben das Internationale Künstlerhaus Villa Concordia und seine Direktorin Nora-Eugenie Gomringer. Bis Ende November darf - für jeweils eine Woche - ein Künstler aus Bamberg das Fenster bestücken. Auf Thomas Michel folgen Judith Siedersberger, Sabrina Catowiez, Christa Hoppe, Nadja Rakowski, Micho Haller, Peter Schoppel und Christiane Toewe. Foto: pr