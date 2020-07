Thomas Geldner ist seit 20 Jahren bei der Caritas

Thomas Geldner, Geschäftsführer des Caritasverbandes für den Landkreis Lichtenfels, ist zu seinem 20. Dienstjubiläum mit der Caritas-Ehrennadel in Silber ausgezeichnet worden. Der gelernte Industriekaufmann erwarb nach der Ausbildung das Abitur am Theresianum in Bamberg und studierte dann Theologie. Am 1. Februar 2000 nahm er als Erziehungshelfer im Heilpädagogischen Zentrum in Lichtenfels die Arbeit bei der Caritas auf. Im April 2002 wurde er dort stellvertretender Abteilungsleiter für das Wohnheim St. Elisabeth. Schon zwei Monate später übernahm er kommissarisch die Leitung dieser Einrichtung, in der erwachsene Menschen mit Behinderung leben. Im April 2003 erhielt er dauerhaft die Leitung des Wohnheims. Im Juli 2018 wechselte Thomas Geldner als Geschäftsführer zum Caritasverband für den Landkreis Lichtenfels. Aufgrund der corona-bedingten Beschränkungen konnte Diözesan-Caritasdirektor Helmar Fexer die Caritas-Ehrennadel in Silber erst jetzt bei der Klausurtagung der Vorstände der Stadt- und Kreis-Caritasverbände in Vierzehnheiligen überreichen. red